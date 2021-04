Vera Gemma è finita di nuovo nel mirino del gruppo poche ore prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi. La concorrente da quando è ritornata a Playa Reunion non è riuscita ad ambientarsi completamente con gli altri e ha deciso di intraprendere un percorso solitario. Memore di alcuni episodi del passato, Vera ha deciso di mettersi a servizio del gruppo e occuparsi dei beni in comune, come quello fondamentale del fuoco.

Fonte: Mediaset

La notte scorsa Vera era a fare il turno di guardia al fuoco accettando la proposta di Roberto Ciufoli, ma prima di approfittare di una pausa, la naufraga ha deciso di chiedere il cambio a Gilles Rocca. Il gesto ha fatto infuriare Ciufoli, che ha dichiarato di aver espressamente chiesto a Vera di non svegliare nessuno dal momento che si sarebbe occupato lui del fuoco.

In difesa della concorrente è intervenuta Fariba Tehrani, che ha confessato di non aver mai sentito Roberto fare alla collega l’espressa richiesta di non svegliare Gilles. “Quello che stanno facendo Vera e Fariba è evidente: stanno cercando in ogni momento di creare una polemica e istigare zizzania” – ha ammesso Ciufoli.

Isola dei Famosi, Vera Gemma scoppia in lacrime

“Io non mi fido, di te che vai a fare l’amico e poi chissà… Tu non mi hai mai detto quattro volte di non svegliare Gilles. Io questa litigata non te la regalo” – ha risposto Vera chiaramente infastidita da questo comportamento. Gemma si è detta stanca dei continui attacchi gratuiti, che secondo lei sono scagliati proprio per suscitare una sua reazione esasperata, ed è scoppiata in lacrime.

Nonostante le divergenze con il gruppo, alcuni concorrenti hanno immediatamente soccorso Vera, che ha spiegato di essere affranta perché stanca di dover giustificare ogni sua decisione e triste perché in quel giorno sarebbe caduto il compleanno della madre scomparsa. Ma nonostante ciò Vera è stata mandata lo stesso in nomination poi in puntata da Francesca Lodo.