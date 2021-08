Ora che l’Isola dei Famosi è finita e non ricopre più il ruolo di opinionista, Iva Zanicchi può riposarsi con delle meritatissime vacanze. Ma l’amata cantante non si ferma mai davvero e mentre passa le sue ferie in delle splendide località, si prepara per l’uscita del suo nuovo disco, che avverrà a settembre.

Ma per il lavoro c’è sempre tempo, intanto Iva si rilassa tra le coste della Sardegna e la sua adorata Ligonchio, che si trova sull’Appennino che occupa la Toscana e l’Emilia. Di recente, la Zanicchi è stata raggiunta dai microfoni del settimanale TV sorrisi e canzoni per un’intervista. Nel corso della chiacchierata la cantante ha toccato molti temi sia di stampo lavorativo che privato.

Iva ha parlato con entusiasmo dei due speciali che le sono dedicati. Questi due appuntamenti andranno in onda a breve e, la Zanicchi, non potrebbe esserne più entusiasta. La cantante ha rivelato che ci saranno vari ospiti d’eccezione, tra i quali non poteva ovviamente mancare la sua carissima amica nonché collega Orietta Berti, che attualmente sta cavalcando la cresta dell’onda del successo ritrovato.

La Zanicchi ha parlato in questi termini: “Lei e Ornella saranno con me a D’Iva. Queste sono le due puntate a me dedicate in onda per due giovedì con una bellissima orchestra dal vivo e la regia di Roberto Cenci. Ci saranno tanti ospiti e racconterò la storia della mia vita in modo leggero e divertente”.

Certo, non si può dire che gli ultimi periodi siano stati facili per Iva, che purtroppo ho dovuto affrontare il lutto per la perdita di suo fratello Antonio. Anche questo argomento è toccato nel corso dell’intervista, e la Zanicchi ha dichiarato. “Si è rinnovato il dolore della perdita di mio fratello quando sono tornata a Ligonchio. E’ mancato per il coronavirus, il suo ricordo è costante. Lui teneva sempre banco al bar del paese” dice.