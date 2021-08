La clamorosa gaffe di Orietta Berti: si vede tutto e scatta la figuraccia

Orietta Berti continua a cavalcare l’onda del grande successo che quest’anno le ha regalato. La partecipazione a Sanremo e l’uscita del singolo Mille con Fedez e Achille Lauro è stata una combo vincente che ha riportato Orietta all’antico splendore. Il dinamismo e la simpatia della cantante fanno sì che sia molto richiesta la sua presenza nei vari salotti tv e nelle interviste.

Avere tutti i riflettori puntati su di sé, però, può essere un’arma a doppio taglio. Spesso, infatti, nel corso delle varie ospitate e chiacchierate, la Berti si è resa protagonista di episodi abbastanza imbarazzanti. C’è da dire, però, che non tutti i mali vengono per nuocere. Spesso, queste gaffe sono state più un bene che un male per l’usignolo di Cavriago. Infatti gli strafalcioni che sono venuti fuori durante il festival della musica italiana, hanno sicuramente aiutato ad accrescere la simpatia che il pubblico nutriva nei confronti di Orietta.

Il primo di questa lunga lista di siparietti è stato l’episodio dell’ inseguimento della polizia in piena notte, avvenuto prima dell’inizio del festival. Orietta Berti, una volta raggiunta dagli agenti, ha spiegato che aveva molta fretta di andare a ritirare il vestito che avrebbe dovuto indossare durante la prima serata. All’epoca, ricordiamo, era ancora in vigore il coprifuoco. Nel corso della serata le era stato anche regalato un mazzo di fiori.

La cantante cerco di prendersi molto cura di quei fiori, adagiandoli nel lavandino della sua stanza d’albergo. Purtroppo, anche in quel caso qualcosa è andato storto. La cantante s’è dimenticata di chiudere poi l’acqua. Il risultato non è difficile da immaginare: la stanza di hotel ha finito con l’allagarsi completamente. Ma non finisce qui.

Poco dopo l’esperienza sanremese, la Berti nel corso di un’intervista aveva citato i Maneskin, ma sbagliandone il nome: “I Naziskin, mi piacerebbe molto cantare con loro”. Ma la gaffe davvero sensazionale avvenuta più di recente, nel corso di uno dei suoi live con Fedez e Achille Lauro. Arrivati al momento dell’esibizione della cantante, diventa palese come questa canti in playback: Orietta non è sincronizzata con la base e labiale è scoordinato rispetto alle parole.