Iva Zanicchi attacca Akash Kumar: “La stupidità non ha età”

Iva Zanicchi sta vivendo questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi nei panni dell’opinionista in studio. Mai banale, sempre pronta a dare il suo giudizio senza peli sulla lingua e questo a volte non piace. Domenica scorsa è stata ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso dove ha potuto confidarsi su diversi aspetti del reality e della sua vita privata.

Inevitabile iniziare con la polemica innescata dal modello Akash Kumar che aveva detto ad Iva: “Lei non mi conosce perché è di un’altra generazione”, come a voler sottolineare l’anzianità della cantante.

Su questo Iva ha commentato: “Siamo di due generazioni diverse. Certo, lui ha 29 anni, io 80, è lapalissiano dire che siamo di generazioni diverse. La stupidità però è di tutte le età. Akash è un bel ragazzo, non ha fatto una bellissima figura all’Isola ma potrà sicuramente rifarsi”.

Durante la trasmissione, Iva Zanicchi commenta però anche il percorso di altri due candidati: Vera Gemma e il suo fidanzato Jeda. I due hanno una notevole differenza d’età ma secondo Iva questo non è un problema. Ma dovendo esprimere una preferenza ha detto: “Mi piace più il fidanzato, lui è un cartone animato, è così composto. Lei è un vulcano. L’amore non ha età”.

Alla fine la Zanicchi ha parlato anche di Beppe Braida che ha dovuto abbandonare l’isola a causa del papà ricoverato per covid. Iva ha raccontato la sua esperienza con questo terribile virus che le ha portato via il fratello:

“Lui è morto il 25 novembre, io ancora adesso non riesco a elaborare questo lutto atroce, per come si sono svolti i fatti. Eravamo ricoverati nello stesso reparto. Lui stava benino quando io sono uscita. Ero abbastanza tranquilla. Nel giro di due giorni, invece… Ho capito che al sesto/settimo giorno o guarisci o succede il dramma. Spero che Braida sia partito subito, ha fatto bene ad andare via” – racconta.