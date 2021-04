L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi su tutte le furie: “Lo prendo a calci”

A L’Isola Dei Famosi non si può certo dire che tutti i naufraghi siano in armonia. Anzi, sembra proprio che Brando Giorgi non riesca ad andare d’accordo con Gilles Rocca, specie dopo che Beppe Braida ha scelto di ritirarsi. Il comico ha lasciato l’isola dopo aver scoperto dalla sua dolce metà del ricovero di suo padre a causa del Covid-19, nonché il fatto che anche sua madre, di 87 anni, è risultata positiva.

Valentina Persia ha subito versato lacrime di dispiacere: “Avevamo un’anima molto simile, avevamo paura di dimostrare, mi ha sempre preso per mano come una sorellina. Mi diceva che finché c’ero io, lui era contento. Speriamo Dio che la cosa si risolva in bene, abbiamo perso un bel compagno di viaggio”. Subito dopo è arrivato anche Brando Giorgi, che da qualche tempo vive solo e in disparte. L’attore romano ha chiesto cosa stesse accadendo, gli altri naufraghi gli hanno invece domandato perché non fosse andato a salutare.

Giorgi ha confessato che non si era reso conto di nulla. Poi ha preso del riso ed ha fatto ritorno al suo “dormitorio”. Questo comportamento ha scioccato i naufraghi. Andrea Cerioli ha subito commentato: “Non ha senso quello che ha fatto, dorme a tre metri da noi e basta. Poi mangia qua e fa tutto qua. Aspetta che sia pronto e arriva, se vuole essere autonomo lo deve essere in tutto. E’ pesante e supponente a 55 anni, poteva parlare, confrontarsi invece ha scelto una comoda via di fuga per emergere secondo lui”.

Awed, invece, non si è risparmiato ed ha attaccato pesantemente Giorgi: “Che schifo, che schifo d’uomo”. Anche Francesca Lodo è rimasta senza parole: “Per prendere il riso si alza, per fare un saluto a Beppe no”. Gilles Rocca, nel frattempo, si è mostrato molto deluso per i comportamenti di Giorgi: “Brutto, molto brutto che non sia rimasto qui con noi in questo momento perché questo non fa parte del gioco, ma della vita vera. Per quanto mi riguarda si può prendere una pentola, la brace e si fa tutto da solo. A me una cosa del genere fa vomitare. Questo è il gioco, ma se ne va un amico nostro, stai un attimo qui con noi, non prendi il riso e te ne vai”.

Dopo questo sfogo, Rocca ha deciso di rivolgersi direttamente all’attore romano, affrontandolo: “Brando, potevi pure stare insieme a noi perché questo non fa parte del gioco, ma adesso si tratta di vita vera, stavi con noi, ti interessavi un paio di minuti. Era più carino, hai fatto l’ennesima figura di me***a”. L’attore a bassa voce e quasi singhiozzando: “Ah sì? Perché voi stavate male? Va bene, hai ragione, ok, ho fatto l’ennesima figura di me**a, è arrivato il capobranco. Se uno riflettesse un po’ di più prima di parlare”. Dopo qualche tempo, Fariba ha deciso di portargli dell’altro riso. L’attore romano allora ha colto la palla al balzo per fare un commento: “Fariba nooo, meglio di no perché se io vengo lì oggi prendo Gilles a calci in cu*o da qui all’Italia, già non l’ho fatto prima… parla… ma che ne sa”.