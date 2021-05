Come sta Iva Zanicchi dopo aver abbandonato in diretta l'Isola dei Famosi? La foto della mano punta dall'ape è eclatante

Iva Zanicchi sembra star meglio, l’opinionista ha lasciato lo studio dell’Isola dei Famosi in diretta TV per un infortunio alla mano. La cantante è stata punta da una vespa nel pomeriggio e in poco tempo la sua mano si è gonfiata, ha provato a resistere ma nel corso della puntata il dolore è stato lancinante.

Ad annunciare l’uscita dello studio da parte dell’opinionista è stata Ilary Blasi in persona che ha spiegato che in questa edizione i colpi di scena non mancano mai. Lasciata la parola alla cantante di Zingara, la donna ha spiegato:

Oggi sono stata puntata da una vespa. Dato che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa. Mi fa male la mano. Non è niente di che. Il medico però ha detto che dovrei fare un giro al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì.

Oggi l’opinionista è riapparsa sui social mostrando a tutti la foto della mano infortunata. Il gonfiore è ancora evidente ma dal suo spirito sembra che le cose vadano decisamente meglio: “Mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo. Un bacio!”.

La cantante è in attesa che le cure farmacologiche facciano effetto per tornare al meglio nel salotto dell’Isola. Tutto bene quel che finisce bene, anche se quest’anno l’edizione sembra essere particolarmente sfortunata.

I malori all’Isola dei Famosi quest’anno non mancano: Awed e Andrea Cerioli hanno avuto una recente congestione, poi l’addio al gioco di Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne. Insomma cos’altro dovrà succedere?

Anche Ilary Blasi ormai ironia sulla situazione del reality, il pubblico si augura che tutto vada per il meglio e che almeno i naufraghi rimasti possano terminare al meglio il percorso.