Iva Zanicchi contro Amadeus? Le parole sul conduttore e su Chiara Ferragni non sono passate inosservate

Iva Zanicchi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei giornali di gossip. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle non smette mai di far parlare di sé e in queste ultime ore i giornali di cronaca rosa le stanno dedicando ampio spazio per alcune rivelazioni fatte su Amadeus e Chiara Ferragni. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

In seguito ad un’intervista rilasciata a RTL 102.5, Iva Zanicchi ha espresso il proprio pensiero in merito alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver fatto i complimenti ad Amadeus per il cast, la cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mancato invito del conduttore. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Certo, c’è un bel cast di donne in gara questo è verissimo. Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto, una squadra degna delle Olimpiadi. Ritorna Anna Oxa, Giorgia, poi pare duetti con Elisa. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. L’anno scorso c’ero io ed era stupendo e favoloso.

E, continuando, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha aggiunto:

Chi mi piace della generazione Z? Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie. Comunque Amadeus accontenta tutti con questi artisti. Se ci sente Amadeus? Ama hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri, eh cavolo, ma manca una donna! Non ho detto che mi autocandido, ma della mia età ci sono rimasta solo io.

Iva Zanicchi e le parole su Chiara Ferragni: “Penso parlerà poco”

L’intervista rilasciata dalla cantante a RTL 102.5 è poi proseguita con alcune dichiarazioni che la cantante ha fatto sulle co-conduttrici, in particolar modo su Chiara Ferragni. Queste sono state le sue parole a riguardo: