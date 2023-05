Iva Zanicchi, il dolore per il marito che sta lottando contro un brutto male

Periodo non facile per Iva Zanicchi. La cantante che abbiamo visto protagonista di recente su Rai 1 a “Il cantante mascherato” sta facendo i conti con i problemi di salute del marito e con i suoi visto che si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Fonte: web

Iva ha parlato prima della malattia del marito alle prese con la cura di un brutto male. “Fausto non sta molto bene, ha questo tumore al polmone, che ora sembra essersi fermato, ma ha metastasi al fegato e alle ossa” – ha detto.

Lei invece nelle scorse settimane si è sottoposta ad un intervento alle vertebre. Nonostante tutto Iva non ha fatto mancare la sua solita ironia. “Io ho la schiena rotta. Insomma, adesso facciamo ridere: passeggiamo per casa come due formichine, tenendoci a braccetto, una cosa che non avrei mai voluto vedere” – ha detto.

Un amore solido quello tra Iva e Fausto che va avanti da diversi anni. La cantante ha svelato di non aver mai tradito il marito nonostante in passato ne ha avuta occasione. “Gli sono stata fedelissima, anche se di occasioni ne ho avute” – le parole di Iva seguite da quelle del marito che ha ribadito di non averla “tradita mai, nemmeno con il pensiero“.

Ospite a Mattino5 poi da Federica Panicucci, Iva ha spiegato meglio cosa le è successo. “Rientravo da Roma…Per alleviare un po’ Fausto che non sta benissimo sono scesa per prendere la sua valigia e da metà scala sono caduta malissimo…Un volo che non ti dico…Da ammazzarsi…Potevo anche, ma è andata bene…” – ha detto e per questo incidente è stata costretta ad operarsi.

Parlando poi della morte ha detto: “Sarebbe carino e anche molto romantico andarsene assieme in modo naturale” – tra l’emozione in studio.