Federica Panicucci dice addio a Mattino Cinque? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, presto Federica Panicucci dovrebbe dire addio al programma di Mattino Cinque. Nonostante la donna sia stata al timone della conduzione del format in onda su Canale 5 per tanti anni, adesso sembra che sia arrivato il momento di abbandonare tale ruolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, sul web sono emerse alcune indiscrezioni in merito alla sua vita professionale. Nel dettaglio, si vocifera che prossimamente la donna si renderà protagonista di un grande cambiamento voluto da Mediaset.

Nonostante abbia prestato servizio per numerosi anni negli studi televisivi di Mediaset, la Panicucci potrebbe dire addio in modo definitivo alla conduzione di Mattino Cinque. A divulgare tale notizia ci ha pensato il settimanale “Oggi”. Tuttavia, si tratta di un cambiamento che offrirà alla donna nuovi sbocchi lavorativi. Infatti, nonostante debba abbandonare lo studio del programma condotto insieme a Francesco Vecchi, Federica dovrebbe approdare in uno show serale il quale andrà in onda il prossimo autunno.

Federica Panicucci a Back To School

Nel frattempo, la celebre conduttrice ha iniziato una nuova avventura. In occasione del grande ritorno di Back To School su Italia 1, la Panicucci potrà includere nella sua carriera un’esperienza tutta nuova. Infatti. è una delle protagoniste della seconda edizione del programma in questione.

La donna apparirà prossimamente sul piccolo schermo insieme agli altri personaggi che comporranno la classe della quinta elementare. Tra questi ultimi troviamo Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko e Walter Zenga.