Iva Zanicchi festeggia dopo la paura: “Ora penso al matrimonio”

Iva Zanicchi ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live. L’aquila di Ligonchio festeggerà lunedì 18 gennaio i suoi 81 anni. Organizzerà una festa mondiale ai 90. Accolta dalla conduttrice partenopea, ha raccontato la paura e la sofferenza durante il ricovero per il Coronavirus, il dolore per la scomparsa del fratello Antonio, ma soprattutto la lunga battaglia contro il tumore dello storico compagno Fausto Pinna, al suo fianco in studio.

Iva Zanicchi: la sofferenza di Fausto

Aperta la conversazione con tanto di Happy Birthday intonato dalla padrona di casa, l’attenzione si sposta poi immediatamente sulla morte del fratello e si entra nel pieno della sofferenza di Fausto.

Il medico non aveva dato speranza

Ha combattuto contro un cancro ai polmoni, afferma Pinna. Ha fumato per anni novanta sigarette al giorno, gli piacerebbe dire ai giovani di non fumare: non sanno cosa può accadere.

La scoperta nel corso di controlli cardiologici. Di solito – sottolinea Iva Zanicchi – le persone vivono tali situazioni in modo intimo, invece lei ha chiamato tutti e ha chiesto di pregare. Il medico non le aveva dato speranza, alla luce pure delle altre complicazioni improvvisamente sorte.

Barbara d’Urso prende l’iniziativa

La coppia ha passato momenti davvero bui ma senza mai lasciarsi prendere dallo sconforto. A questo punto Carmelita invita Iva Zanicchi a sposare l’amore di una vita (trentasei gli anni di relazione) e si propone di organizzare la cerimonia. Entrambi allontanano l’idea, Barbara insiste e si dice disposta a fare da testimone. Alla fine strappa la “promessa”: se arriva a 90 anni – afferma Iva – lo sposa.

Iva Zanicchi: i progetti in cantiere

Come piccolo regalo di compleanno, la d’Urso manda in onda un video-tributo alla cantante, ripercorrendo le fasi salenti della sua luminosa carriera. Dulcis in fundo, i progetti: sta scrivendo il suo quarto libro, su un nonno e un nipotino. E, visto che lo fa chiunque, intende realizzare due puntate sulla propria vita a Canale 5.