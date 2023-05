Iva Zanicchi, la cantante rivela le sue condizioni dopo la caduta: “Ecco come sto oggi”

Qualche settimana fa Iva Zanicchi si è resa protagonista di un incidente domestico. Tramite il suo profilo Instagram, la cantante ha rivelato di essere caduta dalle scale e di essersi fatta abbastanza male, tanto da essere costretta a rimanere a letto. Nel corso delle ultime ore l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha rotto il silenzio ed ha aggiornato tutti i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute dopo l’incidente subìto: ecco come sta oggi.

Queste sono state senza ombra di dubbio settimane movimentate per Iva Zanicchi. Ricordiamo che la cantante si è resa protagonista di un incidente che l’ha costretta a rimanere a letto per parecchi giorni. In queste ultime ore l’ex concorrente di Ballando con le stelle è tornata sui social per aggiornare i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute.

Queste sono state le parole della cantante a riguardo:

Vi racconterò presto questa mia piccola odissea (che onestamente tanto piccola non lo è stata affatto).

In seguito, Iva Zanicchi ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l’hanno riempita di sostegno e affetto:

Grazie infinite per l’affetto, la vicinanza e l’amore che non ho mai sentito come in questa occasione in particolare…

L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha poi promesso a tutti i suoi followers che, quando starà meglio, racconterà nei minimi dettagli l’incidente di cui si è resa protagonista nel corso delle ultime settimane.

Nel frattempo sono stati molti coloro che, anche con un semplice messaggio, hanno inviato alla cantante parole di affetto, vicinanza e auguri di pronta guarigione. Ovviamente, ci uniamo anche noi ai numerosi messaggi ricevuti da Iva Zanicchi con l’augurio che possa rimettersi al più presto.