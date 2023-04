Paura per Iva Zanicchi, la cantante è caduta dalle scale: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Iva Zanicchi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La cantante si è resa protagonista di un piccolo incidente. A rendere pubblica la notizia è stata lei stessa attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Iva Zanicchi vittima di un incidente. La cantante è infatti caduta dalle scale e attualmente, essendo impossibilitata a muoversi, è costretta a rimanere a letto. Come già anticipato, lei stessa ha reso pubblicata la drammatica notizia tramite un video condiviso sulla sua pagina Instagram.

Queste sono state le parole della cantante a riguardo:

E’ un’immagine un po’ insolita, non vorrei spaventarvi. Domenica sera sono caduta giù dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo immobile a letto, per 3-4 giorni.

E, continuando, Iva Zanicchi ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Infine, la cantante ha concluso il suo discorso con queste parole, intonando anche una canzone di Jovanotti, ‘Penso positivo’:

Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza. Non godete, mi raccomando. Bisogna pensare sempre positivo. Non perdete il buon umore. Vi voglio bene.