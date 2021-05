Come per tutti quanti i tronisti di UeD anche per Massimiliano Mollicone è arrivato il momento della scelta. Certo, per questo tronista non deve essere stato facile, dato che entrambe le ragazze sembravano molto prese da lui. Prima di annunciare con quale delle due sarebbe uscito dal programma, Massimiliano decide di dedicare delle parole cariche di affetto al suo collega tronista Giacomo: “All’inizio mi sembravi antipatico, poi è nato un bel rapporto. Sono davvero contento di aver fatto questo percorso con te”.

Poi, ancora, Massimiliano esprime tutto il suo apprezzamento nei confronti di Maria De Filippi: “C’è una cosa che amo di te, entri nella testa e nel cuore delle persone. Non so come fai, questa parte di te vorrei emularla“. Gianni Sperti è convinto che il tronista farà ricadere la sua scelta su Eugenia. Eppure, a sorpresa, la ragazza è la prima a fare il suo ingresso.

Eugenia sembra già rassegnata e chiede al tronista di fare in fretta. Allora, Mollicone inizia il suo discorso: “Ti ringrazio per quello che hai fatto per me, ho condiviso la parte più intima della mia vita. Purtroppo c’è una cosa che non ho trovato compatibile con me, ho cercato di limare la tua razionalità. La razionalità alla nostra età deve essere messa un po’ da parte secondo me. Tu hai fatto davvero tanto per me”.

“Ti auguro di trovare una persona che valga almeno la metà di te e ti prenda per mano e ti porti in alto, io non sono in grado di farlo”. Eugenia sembra particolarmente sconvolta: ha davvero messo tutta se stessa in questo percorso a UeD. Maria, vedendola particolarmente turbata, interviene e tenta di rasserenarla: “Lui parla di razionalità, magari è un modo per non dire che gli piace di più Vanessa. Non è un fidanzamento, hai conosciuto un ragazzo. Non devi pentirti per come ti sei comportata”.

“Hai caricato questa storia di un’aspettativa importante, ma non è stato un fidanzamento. Ridimensiona quello che hai vissuto, prendi solo il positivo. Non è un rifiuto, semplicemente preferisce un’altra ragazza. Non è che non sei abbastanza, non misurare questa scelta come una scelta di vita o di pensare che tu non basti. Semplicemente gli piace di più un’altra ragazza”.