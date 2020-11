Iva Zanicchi è risultata positiva al Covid, anche lei si aggiunge alla lunga lista dei personaggi famosi che lo hanno preso. La cantante in un video rivela anche di aver contagiato la sorella. Come sta?

Iva ha voluto pubblicare un video su Instagram annunciando a tutti di aver contratto il Covid-19 e tranquillizzare i suoi amati fan, ma anche per mettere in guardia tutti.

Fortunatamente sta bene, nonostante gli 80 anni di età, ma si è detta dispiaciuta di aver contagiato anche la sorella.

“Purtroppo l’ho attaccato anche a mia sorella“, ha dichiarato nel video pubblicato su Instagram.

“Ciao cari amici, sono Iva, eccomi qua. Visto che si è risaputo, e non c’è niente di male a dirlo: ho il coronavirus. Me lo sono beccato, sono positiva. Purtroppo l’Italia è piena di coronavirus”.

Nonostante il momento difficile che sta attraversando, Iva Zanicchi non ha perso il sorriso, la spensieratezza e l’allegria di sempre.

“Ho il coronavirus ma sto bene e comunque state tranquilli perché non ho perso l’allegria, per questo ho voluto fare questo video”.

A post shared by Iva Zanicchi (@ivazanicchireal) on Nov 5, 2020 at 5:35am PST

View this post on Instagram

Si è accorta che qualcosa non andava quando ha iniziato a sentire dei dolori strani alle articolazioni che “solitamente non avevo. Mi sono misurata la febbre: avevo 37.5 e ho capito subito che poteva essere il virus“.

Ha fatto il tampone ed è risultato positivo. A fine video ha invitato tutti i suoi followers a fare massima attenzione e a non abbassare la guardia perché l’emergenza sanitaria è ancora in atto.

“È un virus che infetta in un modo bestiale, bisogna fare attenzione. Io sono sempre stata attenta e sono sempre andata in giro con i guanti e la mascherina. Penso di averlo preso quando sono andata a trovare in ospedale il marito di mia figlia che è ricoverato, non potevo non andare”.