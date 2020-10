Di recente è arrivato il triste annuncio di Iva Zanicchi. La celebre conduttrice televisiva ha confessato la malattia di suo marito Fausto Pinna. Quest’ultimo è malato di tumore e lo ha dichiarato la stessa conduttrice in occasione di un’intervista a Verissimo, il noto programma condotto da Silvia Toffanin.

La puntata di Verissimo andata in onda lo scorso sabato 26 ottobre ha visto come protagonista Iva Zanicchi. La celebre conduttrice televisiva ha colto l’occasione per rilasciare alcune dichiarazioni importanti sulla sua vita privata. Nel dettaglio, ha parlato delle condizioni di salute di suo marito il quale è affetto da un tumore.

Il racconto di Iva Zanicchi a Verissimo

Con queste parole Iva Zanicchi ha iniziato il suo racconto:

Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel. Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore…

Stando alle sue affermazioni, Iva Zanicchi e suo marito sono venuti a conoscenza della malattia di quest’ultimo solo qualche mese fa. Precisamente, durante il periodo del lockdown.

In seguito, Iva Zanicchi ha continuato il suo racconto spiegando ciò che hanno provato entrambi quando hanno scoperto la malattia: