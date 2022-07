Iva Zanicchi senza freni si lascia andare ad alcune affermazioni davvero piccanti che, hanno lasciato i propri fan sorpresi e in imbarazzo. Dal settembre la famosa cantante avrà la possibilità di partecipare al noto show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci ovvero ‘Ballando con le Stelle’.

Una notizia che fin da subito ha rallegrato i telespettatori che hanno sempre amato il suo modo di fare, la sua comicità e la sua voglia di divertirsi. Di recente Iva dopo aver annunciato la sua partecipazione nel programma, ha così deciso di rilasciare una lunga intervista a Libero Quotidiano, spiegando una serie di confidenze molto private.

L’amata cantante nonostante la sua età non più troppo giovane ha deciso di mettersi ancora una volta in gioco svelando anche dei progetti futuri che la vedono protagonista. Tra le righe però, Iva non si è limitata a parlare della sua carriera, ma ha voluto sdoganare alcuni atteggiamenti che restano ancora un vero e proprio tabù nella società di oggi.

Iva Zanicchi senza freni: “Ecco come lo faccio a 80 anni”

La famosa icona del mondo della musica anche questa volta è stata diretta e sincera in merito ad alcune rivelazioni piccanti. Quest’ultima all’interno del suo libro ‘Un altro giorno verrà’ è tornata a parlare di come ancora faccia l’amore con il proprio compagno.

Un argomento che moltissime persone reputano un vero e proprio tabù in televisione anche per l’età non più troppo giovane della stessa Zanicchi. È proprio lei che ancora una volta ha deciso di rispondere ad alcune domande, spiegando come i rapporti personali siano una vera e propria boccata di saluta soprattutto quando si è anziani.

“Direi proprio di sì. Purtroppo, oggi il s**o in tarda età è ancora un tabù. Invece, le assicuro, è tutta salute! Perché una donna dovrebbe vergognarsi di avere ancora delle pulsioni? Alcuni medici raccomandano agli anziani di fare s**o almeno una volta all’anno… ma, santa pace! Piuttosto che farlo solo una volta all’anno, preferisco rinunciare del tutto” spiega Iva.

Affermazioni che hanno lasciato sorpresi e sbalorditi i suoi fan e i lettori ma che, al tempo stesso hanno apprezzato la sincerità dell’amata cantante.