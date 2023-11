Ivan Bart, icona della moda è morto: aveva solo 60 anni

Nel corso delle ultime ore è venuto a mancare un’icona della moda e dello stile. Stiamo parlando di Ivan Bart, ex presidente di IMG Models il quale è scomparso all’età di sessant’anni.

Grave lutto nel mondo dello spettacolo. Di recente, il mondo della moda ha perso Ivan Bart, un volto stimatissimo e amatissimo a livello mondiale. L’annuncio della sua scomparsa è giunto direttamente sul suo profilo Instagram. Attualmente non siamo a conoscenza delle cause che hanno portato alla sua morte ma, da poco, Ivan aveva scoperto di essere malato.

Prima di iniziare la carriera nel mondo della moda aveva conseguito gli studi di psicologia presso l’università di New York:

Penso che aver studiato psicologia mi abbia veramente aiutato in questo business che ha al centro le persone, i loro desideri e le loro motivazioni, la qual cosa è particolarmente importante quando hai a che fare con ragazze nell’età della loro formazione.

I messaggi di cordoglio per Ivan Bart

Nel 1994, Ivan è entrato per la prima volta in IMG Models, per poi diventare presidente della società nell’anno 2014. L’uomo ha lavorato con numerosi personaggi famosi i quali hanno scritto messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Per esempio Ignacio Murillo ha affermato:

Ivan Bart ha cambiato il panorama dell’industria della modellistica in tanti modi. Vedeva le persone e riconosceva il loro potenziale. Ha reso l’industria della moda più inclusiva. Ha ampliato l’idea di chi può essere un modello, firmando May Musk all’età di 68 anni e sostenendo le carriere dei modelli transgender.

Anche una delle modelle più famose al mondo, Gigi Hadid, ha voluto rivolgere il suo ultimo saluto a Bart. Queste sono state le sue parole: