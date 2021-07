Ognuno è libero di pubblicare o meno le foto dei propri figli. La bellissima modella Gigi Hadid è diventata mamma da poco e non ha mai mostrato sui social il volto della sua bambina. Una scelta che vorrebbe fosse rispettata anche dai paparazzi e da tutti i suoi numerosi fan.

Recentemente, il noto volto ha deciso di scrivere un lungo messaggio rivolto proprio ai giornalisti e a tutti coloro che la seguono, spiegando anche il motivo della sua scelta.

Gigi Hadid vuole proteggere la privacy della sua piccola Khai, perché vuole donarle un’infanzia il più possibile normale. Vuole che sua figlia cresca senza doversi preoccupare di un’immagine pubblica che lei non ha scelto di avere.

Man mano che la nostra bambina cresce, ci stiamo rendendo conto che non possiamo proteggerla da tutto, nel modo in cui volevamo e potevamo fare quando era più piccola. Lei adora vedere il mondo! E sebbene possa vederne molto alla fattoria, il fatto che possa anche sperimentare altri posti è una vera benedizione. Non capisce perché deve girare coperta in città, o da cosa voglio proteggerla.

La modella ha voluto anche spiegare il perché della sua richiesta. Tutto per il bene della sua bambina.

Significherebbe tutto per noi se, mentre portiamo nostra figlia a vedere ed esplorare New York e il mondo, per favore, PER FAVORE, per favore sfocaste il suo viso dalle immagini, qualora venisse fotografata. So che è uno sforzo in più, ma come neo mamma voglio solo il meglio per la mia bambina, come tutti i genitori… e spero che questo possa creare dibattito sull’importanza di proteggere i minori sui media, anche coloro che provengono da un famiglia pubblica. Voglio rendere un enorme grazie ai paparazzi che sono rispettosi quando chiedo loro di restare distanti mentre cammino con il passeggino, sin dal primo viaggio a New York con Khai.