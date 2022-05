L’ex concorrente del Grande Fratello, nonché sorella di Mauro Icardi, Ivana Icardi, ha un problema. Questa condizione che la preoccupa e che non riesce a risolvere si è manifestata dopo la separazione dal compagno. Nonostante lei sia preoccupata, dice che il fratello (milionario, tra l’altro) ha deciso di voltarle le spalle, decidendo di non aiutarla affatto.

La ragazza di 26 anni, sorella minore dell’attaccante del Paris Saint Germain, ha denunciato sui social una situazione che la preoccupa. L’influencer, che ha partecipato anche al Grande Fratello, a gennaio ha deciso di separarsi dal compagno Hugo Serra. Che aveva conosciuto nella versione spagnola del programma.

8 mesi fa la coppia ha accolto nella sua vita una figlia. Poi la decisione di separarsi. Lei ha lasciato la casa dove viveva con il compagno, noto in Spagna come personaggio televisivo. Ivana Icardi adesso vive in un appartamento in affitto a Palma di Maiorca con la sua piccola Giorgia.

Ivana Icardi non vive i n una condizione economica brillante. Ovviamente ha messo via da parte un po’ di soldi, ma non li sa gestire. E a confessarlo è lei stessa in un video pubblicato su Mtmad. Adesso che è una mamma single ha paura di non riuscire a soddisfare tutti i bisogni della piccola.

La famiglia la sta aiutando, ma a quanto pare non tutti. “Suo fratello, il milionario” infatti le ha voltato le spalle. Lei dice che non hanno rapporti da molto tempo. Forse per colpa di Wanda Nara. Ma adesso che è zio potrebbe mettersi una mano sulla coscienza.

Ivana Icardi ha un problema economico e suo fratello non la considera (colpa di Wanda Nara?)

Un tempo Ivana Icardi era molto popolare e famosa. Oggi, invece, è piena di debiti e ha molte spese a cui non riesce a star dietro. La sorella del calciatore ha sempre provato a riavvicinarsi al fratello, senza successo però.

Penso sempre al futuro, assicurandomi di non finire sotto un ponte anche se ho una parte di me che spende molto. Ho un problema con i vestiti, ogni volta che vedo qualcosa di carino dico ‘è perfetto per me, mi starebbe benissimo’ poi quando torno a casa mi sembra terribile. Ma lo compro in quel momento. Dopo lo vendo. Non va bene, non ne vado fiera perché avrei potuto risparmiare di più se non avessi speso per i vestiti.

Poi aggiunge: