Sorella d’arte, Ivana Icardi, sorella del calciatore del Paris Saint Germain Mauro, ha saputo ritagliarsi il suo spazio di celebrità grazie al mondo della moda e dei social. Oggi, insieme al suo compagno Hugo Sierra, è al settimo cielo per la nascita della piccola Giorgia, la sua prima bambina, nata lo scorso 6 agosto.

I motivi per cui Ivana è venuta alla cronaca negli ultimi anni sono diversi. Il suo nome è diventato noto, in primis, perché è la sorella di Mauro Icardi, bomber ex Inter e attualmente al Paris Saint Germain. In passato aveva accusato Wanda Nara, moglie di Mauro, di averla messa contro il fratello.

Poi ha partecipato al Grande Fratello Vip proprio qui in Italia. Le riviste di Gossip e gli opinionisti, all’epoca, avevano parlato più volte della sua non troppo nascosta storia d’amore con Gianmarco Onestini. Relazione finita poco più tardi.

Subito dopo, Ivana Icardi ha partecipato all’edizione spagnola de L’Isola Dei Famosi. Proprio sull’isola ha conosciuto e si è innamorata di Hugo Sierra, suo attuale compagno e uomo che l’ha resa mamma per la prima volta.

Ivana Icardi, l’annuncio della gravidanza e la nascita della bimba

Credit: ivannaicardi – Instagram

Lo scorso febbraio, sul profilo Instagram di Ivana Icardi è apparso un bellissimo scatto di coppia. Nella foto sono ritratti lei ed Hugo, su un letto, mentre si danno un bacio e mostrano fieri la prima ecografia della loro piccola che presto sarebbe arrivata.

Quel giorno tanto atteso, alla fine, è finalmente arrivato. Lo scorso 6 agosto Ivana ha dato alla luce la sua Giorgia, una bellissima e sana bambina.

Nei giorni precedenti al parto, i tantissimi follower che seguono la modella si erano in parte preoccupati per la sua assenza dai social che è durata per qualche giorno.

Credit: ivannaicardi – Instagram

Preoccupazione subito svanita quando, nella sezione storie dell’account di Ivana, sono apparsi dei video che la ritraevano su un letto di ospedale con la bimba in braccio.