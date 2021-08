Ivana Spagna, i danni del maltempo nella sua villa a Como

Dopo il maltempo che si è abbattuto su Como, sono state molte le persone ad aver avuto a che fare con i danni lasciati dal maltempo. Tra loro anche molti vip hanno dovuto rimboccarsi le maniche per riparare i danni provocati dall’alluvione. La cantante Ivana Spagna ha mostrato di lottare con il fango nella sua villa a Como.

Sono molti i vip che hanno dovuto fare i conti con il maltempo che si è abbattuto sulla città di Como. Dopo George Clooney, che si è rimboccato le maniche per affrontare i danni causati dall’alluvione, anche Ivana Spagna si sta adoperando affinché tutto torni alla normalità.

Impermeabile rosso e alcuni attrezzi in mano, in questo modo si mostra la nota cantante la quale sta affrontando i numerosi danni provocati dall’alluvione. In questi giorni, infatti, Ivana Spagna ha condiviso sui social alcuni video che la ritraggono mentre spazza via l’acqua fuori dalla sua casa.

Nel video in questione, riusciamo a comprendere alcune frasi pronunciate dalla cantante dalla chioma biondo platino:

Guarda che roba, guarda che distruzione. Ovunque fango e distruzione. È pazzesco. Mai vista una cosa del genere, è la cronaca di un disastro.

Ivana Spagna, il dramma dell’alluvione a Como

Nei giorni scorsi gli abitanti di Como hanno dovuto fare i conti con il grave maltempo che si è abbattuto sulla città. Una vera e propria catastrofe che ha lasciato un segno in tutto i suoi abitanti. A causa dei detriti legnosi attualmente il lago di Como è irriconoscibile.

Una vera e propria catastrofe che difficilmente gli abitanti di Como riusciranno a dimenticare. Sono molte le cose a cui pensare affinché il tutto torni alla normalità. Con la speranza che episodi del genere non si verifichino più e che il meteo di questi giorni non vada in alcuno modo a peggiorare la situazione.