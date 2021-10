La prematura scomparsa di Rossano Rubicondi ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo, l’uomo si è spento a 49 anni a causa di un brutto melanoma alla pelle. Ora, a rompere il silenzio dopo la sua scomparsa è stata l’ex moglie Ivana Trump.

La donna era ancora molto legata all’ex marito e ha rilasciato solo una breve dichiarazione a People spiegando di “essere distrutta”. Ivana Trump è dunque molto scossa e non se la sente ancora di riapparire in pubblico, l’imprenditrice sta affrontando il suo dolore in solitudine.

A spendere qualche parola in più su Ivana Trump è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha spiegato che la donna le è stata molto vicino nell’ultimo periodo:

Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitaria, mi dicono persone vicinissime a Ivana, che come sappiamo in America sono tante.

I due sono stati legati, dunque, anche dopo il divorzio. I due, nonostante la rottura, erano dunque rimasti in buoni rapporti. L’imprenditrice l’ha aiutato anche nelle spese mediche: