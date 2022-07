Ivano Monzani, la ragazza che gli ha fatto il video gli ha chiesto scusa

Da una settimana a questa parte sui social non si parla d’altro di lui, del misterioso uomo addetto alla sicurezza del concerto Love Mi organizzato da Fedez a Milano ripreso mentre con smorfie e applausi commentava il brano Blauer di Paky che si stava esibendo sul palco.

Il video messo online è diventato virale raggiungendo le 10 milioni di views e da lì sono nati tantissimi meme, video, reel, tikTok e centinaia di fotomontaggi. L’uomo in questione si è scoperto poi chiamarsi Ivano Monzani, è una guardia di sicurezza. L’uomo ha deciso di aprire anche un profilo Tiktok con il suo nome e cognome.

Lo stesso Fedez ha deciso di omaggiarlo regalandosi un selfie con lui. “Ieri ho visto quella guardia che conosco da anni e che è diventata un meme vivente e c’ho fatto una foto” – ha scritto il rapper.

Tanta popolarità non voluta nata così per caso per un video pubblicato da una ragazza sui social. E proprio la proprietaria di quel video ha deciso di chiedere scusa ad Ivano per tutto ciò che gli ha provocato.

Fonte: web

La giovane ha pubblicato un nuovo video su Tiktok dove prima ha detto di essere lei colei che ha postato per prima il video, poi ha voluto chiedere scusa a Ivano per tutta la popolarità che gli sta provocando perché non immaginava minimamente che potesse diventare così virale il suo video.

Alla fine ha invitato tutti i suoi amici a taggare il profilo ufficiale di Ivano per portargli a conoscenza il video di scuse. Un gesto carino da parte della giovane che sicuramente Ivano avrà apprezzato.

L’addetto alla sicurezza è diventato una vera star con tantissimi selfie che le persone gli stanno chiedendo ad ogni concerto dove è presente.