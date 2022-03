Giornate abbastanza turbolente per Will Smith e per sua moglie, l’attrice e cantante Jada Pinkett. È arrivato il primo post della donna dopo alcuni giorni di silenzio, che hanno seguito il tanto criticato schiaffo dell’attore a Chris Rock durante la notte degli Oscar. Ecco cos’ha scritto sul suo profilo Instagram.

Da un paio di giorni non si parla d’altro che dello schiaffo in pieno volto dato da Will Smith a Chris Rock, in mondovisione, durante la 94esima edizione della notte degli Oscar.

L’attore aveva colpito al volto il comico dopo che quest’ultimo aveva fatto una battuta poco felice sui capelli di sua moglie.

Jada Pinkett Smith, dal 2018, soffre infatti di alopecia, che consiste essenzialmente nella perdita incontrollata dei capelli. L’attrice, cantante e imprenditrice ha raccontato di aver sofferto in passato, ma che ora ha imparato a conviverci.

Tuttavia, la battuta fuori luogo del comico presentatore ha fatto perdere la testa a Smith, tanto da farlo salire sul palco e fare quello che tutti hanno visto.

A quel gesto sono seguite le scuse all’Academy da parte del neo premio Oscar. Scuse fatte recapitare da Will Smith, tramite Instagram, anche allo stesso Chris Rock, che da parte sua ha scelto di non denunciare i fatti alla Polizia.

Le parole di Jada Pinkett Smith

Will Smith ha ammesso nel suo post si aver sbagliato alla grande e che la violenza non è mai giustificata in un mondo di amore e gentilezza. Ha spiegato che da attore dovrebbe accettare le battute sul suo conto, ma che quando la “vittima” è stata sua moglie, ha perso completamente la ragione.

Ma come l’ha presa, invece, la stessa Jada Pinkett Smith?

In tanti se lo sono chiesto e in questi giorni hanno atteso moltissimo un post o le parole della stessa attrice. Post che è arrivato, ma che non è chiaro se sia direttamente rivolto al fatto in questione.

Nel post pubblicato da Jada si legge: “Questa è la stagione della guarigione. Ed io sono qui, pronta per questo“.

Un messaggio che non deve essere per forza riferito allo schiaffo che suo marito ha dato a Chris Rock, ma che è comunque abbastanza significativo.