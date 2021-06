I milioni di fan della serie tv anni ’90, Friends, hanno ultimamente gioito per la tanto acclamata reunion di tutti gli attori protagonisti. Tra loro, però, c’era un assente, James Michael Tyler, l’attore che interpretava Gunther. A giorni di distanza, ci ha pensato lui stesso a spiegare il motivo della sua assenza. E la notizia ha sconvolto tutti i fan del noto attore statunitense.

Friends è inevitabilmente considerata una delle sit-com di maggiore successo nella storia della televisione non solo americana, ma di tutto il mondo. Dal 1994 al 2004, in 10 stagioni, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Merito di tutto questo è sicuramente degli autori, Marta Kauffman e David Crane, ma anche del cast di meravigliosi attori che hanno recitato. Su tutti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Tutti insieme, proprio quest’anno, a quindici anni di distanza dall’ultimo episodio andato in onda, si sono riuniti in uno show speciale in onore dei vecchi tempi.

Tra i tanti presenti, in molti hanno notato l’assenza sul posto di Tyler, colui che interpretava Gunther, il proprietario dell’iconico bar in cui i protagonisti si riunivano a Manhattan.

Il tumore di James Michael Tyler

A qualche settimana dalla reunion, è stato lo stesso James Michael Tyler a spiegare il motivo della sua assenza.

Ho un cancro avanzato alla prostata, per questo non ero presente fisicamente alla reunion. Ora il tumore è al quarto stadio. Il cancro l’ho scoperto nel settembre del 2018, poi si è diffuso alle ossa e alla colonna vertebrale. Sto proseguendo la chemioterapia, non posso più camminare per una paralisi alla parte inferiore del corpo.

Sono comunque stato molto felice di aver potuto partecipare via Zoom. È stata una mia decisione quella di non essere presente fisicamente. Non volevo dire ‘Oh, comunque Gunther ha il cancro’.

Credit: slate_michael – Instagram

Nella video intervista, rilasciata ad un magazine statunitense, James ha raccontato che ha cercato di tenere nascosta la notizia il più possibile, ma che ormai le voci erano diventate troppo insistenti.

Successivamente, lo stesso attore ha pubblicato una foto che lo ritrae nella sala d’ospedale dedicata a chi affronta la chemio. Davvero innumerevoli i commenti dei fan che si sono mostrati vicini al suo dolore e che fanno tutti il tifo per lui in questa dura battaglia.