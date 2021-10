Diventato molto famoso anche in Italia grazie alla serie tv americana, Friends, James Michael Tyler si è spento domenica 24 ottobre 2021 all’età di 59 a seguito di una grave malattia.

L’attore, che nella serie tv era il titolare del Central Perk, combatteva da tempo contro un cancro alla prostata. Il tumore era già al quarto stadio e proprio la malattia gli aveva impedito di partecipare alla reunion del cast della serie.

A dare la drammatica notizia della scomparsa è stata la famiglia che ha diramato un comunicato stampa:

“Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre.“

Immancabile l’ultimo saluto anche dei colleghi, in particolare quello di Jennifer Aniston che in poche righe ha espresso tutto il suo cordoglio: