Ecco cosa ha confessato l'attore famoso per Dawson's Creek

James Van Der Beek è l’attore diventato famoso in tutto il mondo per la serie tv Dawson’s Creek. Ma è anche padre di una famiglia numerosa. Con la moglie Kimberly, infatti, l’attore ha avuto ben cinque figli. Spesso condivide foto dei figli su Instagram, ma lui ha confessato di non sapere quale dei suoi ragazzi appare nella condivisione più recente.

È assolutamente comprensibile che James Van Der Beek non sappia quali dei suoi figli sia nell’ultima condivisione social. Anche perché con la moglie Kimberly è genitore di cinque bellissimi bambini, quattro figlie femmine e un figlio maschio.

James condivide molti dei suoi momenti da papà su Instagram. Recentemente ha pubblicato un suo scatto con un piccolo in braccio, ma non si ricorda assolutamente quale figlio sia. Ovviamente la foto non è recente ed è normale, visto che ha cinque figli.

Mi sono imbattuto in questa foto oggi, Se devo essere completamente onesto… non ho idea di quale ragazzo sia. Ma sono ragionevolmente sicuro che sia mio.

Almeno è assolutamente sicuro che sia suo, anche perché tutti i figli dell’attore si assomigliano molto. L’attore è stato onesto con tutti i suoi follower, che lo seguono sui social network. Come un comune papà che si imbatte in uno scatto e non si ricorda di quale figlio si tratti.

James Van Der Beek, un papà onesto

L’attore, diventato famoso per avere vestito i panni del protagonista, Dawson, di Dawson’s Creek, attualmente recita nella serie di Fx Pose. Ma è prima di tutto un papà. Sposato con la consulente aziendale Kimberly dal 2010, la coppia ha avuto cinque figli: Olivia di 8 anni, Giosuè di 7 anni, Annabella di 5 anni, Emilia di 3 anni, Guendalina di 9 mesi.

Secondo voi quale figlio è?

Sorprendentemente, anche Kimberly non riusciva a capire quale bambino fosse nella foto.