Questa volta, dopo gli immensi dolori dei due aborti, James Van Der Beek e sua moglie Kimberly Brook hanno deciso di vivere la gravidanza sotto il massimo riserbo. Questa manovra deve aver portato fortuna, visto che sul profilo dell’attore star di Dawson’s Creek è da poco apparso l’annuncio della nascita del suo sesto bambino.

Una gioia davvero incontenibile per James Van Der Beek e per sua moglie Kimberly, che hanno da poche ore potuto tenere stretto tra le braccia il piccolo Jeremiah, loro sesto figlio insieme.

I due sono sposati da tanti anni e il loro amore non ha mai conosciuto crisi. Sono genitori di altri 5 splendidi bambini. Olivia di 11 anni, Joshua di 9, Annabel di 7, Emilia di 5 e Gwendolyn di 3.

Il loro desiderio di allargare ancora la famiglia non si è mai affievolito. Tanto che li ha portati più volte a tentare la sesta gravidanza. Purtroppo, prima della nascita di Jeremiah, la loro sorte non era stata affatto clemente. Kimberly ha affrontato infatti due dolorosi aborti.

Dopo alcuni mesi di silenzio, nelle ultime ore è apparso un post sull’account Instagram dell’attore che ha scaldato i cuori di tutti i suoi fan. È nato Jeremiah.

Felicissimo di annunciare l’arrivo di Jeremiah Van Der Beek. Dopo aver vissuto l’aborto per due volte di seguito (entrambe a più di 17 settimane), abbiamo preferito rimanere in silenzio. Sinceramente, ero terrorizzato quando l’ho scoperto. Ma abbiamo trovato un dottore qui in Texas che ha diagnosticato come causa degli ultimi due aborti un’insufficienza cervicale. Poi Kimberly si è sottoposta a un semplice cerchiaggio, così tutto è andato bene e ha potuto partorire nel nostro ranch. Il libri di medicina dicono di prendere in considerazione il cerchiaggio dopo tre aborti, ma il nostro medico consiglia già dopo uno. Spargete la voce.