Jamie Dornan, morto il papà. Il padre dell’attore, diventato famoso in tutto il mondo per aver vestito i panni del protagonista di 50 sfumature di grigio, aveva il coronavirus. E purtroppo è venuto a mancare proprio a causa delle conseguenze dell’infezione da Covid-19. Il papà dell’attore nordirlandese aveva 73 anni.

Jamie Dornan era già orfano di madre da quando aveva 16 anni. Oggi piange anche la scomparsa del padre, Jim Dornan, che aveva 73 anni ed era un famoso e apprezzato medico e professore di Belfast.

Jim Dornan purtroppo soffriva di leucemia linfocitica e quando ha contratto il coronavirus l’infezione ha aggravato le sue condizioni di salute già molto delicate. Arrivando ad avere un esito purtroppo mortale.

Il Christian Grey della saga di Cinquanta sfumature, famoso anche per aver interpretato un serial killer nella serie televisiva The Fall: Caccia al serial killer, ha detto addio al suo papà.

Forse non tutti sanno che Jim Dornan aveva recitato anche in piccoli ruoli accanto all’amatissimo figlio, in The Fall e in Marcella. Ma chi era Jim Dornan?

Jamie Dornan, morto il papà: chi era Jim Dornan

Jim Dornan è stato ostetrico e ginecologo per più di 40 anni. Nel corso della sua carriera, ha rivestito ruoli accademici di prestigio: è stato il presidente del dipartimento di scienze della vita e della salute presso l’Ulster University e ha avuto una cattedra in medicina fetale alla Queen’s University di Belfast.

Nel 2005 una diagnosi di malattia gli ha cambiato per sempre la vita. L’uomo soffriva infatti di leucemia linfocitica. La lotta contro la patologia è andata avanti fino alla fine, collaborando anche con enti di beneficienza come Leukemia & Lymphoma Northern Ireland, che oggi lo ricorda con queste parole.