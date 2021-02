Si è spento a 47 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia: i messaggi d’addio dei suoi colleghi vip

Un altro lutto nel mondo della musica, si è spento all’età di 47 anni, il noto dj e modello, Ari Gold. L’artista combatteva già da diverso tempo contro la leucemia e purtroppo ha perso la sua battaglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio e i tristi post degli amici, parenti e anche colleghi vip, che hanno voluto salutarlo un’ultima volta.

La notizia della sua morte, è stata divulgata dalla nota casa di produzione World of Wonder.

Anche il cantante e attore americano RuPaul ha voluto salutare il suo collega e caro amico sui suoi profili social:

Ari Gold. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, caro amico. Con amore, Ru.

Durante la sua carriera, i due artisti avevano più volte lavorato insieme e il dj aveva sempre definito RuPaul il suo mentore. Durante il film Starrbooty, aveva dichiarato:

Ru è diventata la cosa più vicina ad un mentore. Non saprei dirvi quante ore al telefono abbiamo passato e quante volte gli ho vomitato i miei problemi. E quante volte lui mi ha fatto vedere le cose con un’altra prospettiva.

Il post dell’attrice Laverne Cox

L’attrice Laverne Cox, nota in particolar modo per essere la protagonista della serie tv Orange is the new black, ha voluto ricordare il dj:

Così tanti ricordi. Ci sei stato in tanti momenti della mia vita. Tante persone se ne sono andate negli ultimi 25 anni, ma tu sei sempre stato una costante. Man mano che sono cresciuta e mi sono evoluta, tu ti sei evoluto con me. Il viaggio spirituale che abbiamo fatto entrambi, ha chiarito perché siamo rimasti uno nella vita dell’altro per così tanto tempo. Sono devastata dal fatto che tu te ne sia andato. Ma so che veglierai su di me come hai sempre fatto. Sono così grata di averti conosciuto. Grazie per aver fatto parte della mia vita, fratello mio! Ti voglio così bene! Riposa in pace!

Chi era Ari Gold

Ari Gold è stato un dj, cantante e compositore americano. Nell’arco della sua carriera, iniziata nel 2000, ha pubblicato sette album. Non ha mai nascosto il suo essere gay e si esibiva anche con i nomi Sir Ari e GoldNation.

Oggi è ricordato come un’icona LGBT e come un pioniere della musica dance.