Jane Alexander, la rivelazione sul GF Vip: “Per due anni non ho lavorato”

In questi ultimi giorni il nome di Jane Alexander è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. In un’intervista rilasciata al giornale ‘Diva e Donna’ l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad alcune rivelazioni scagliandosi contro il reality.

Jane Alexander ha partecipato come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di anni da quell’esperienza, l’attrice di Elisa di Rivombrosa, intervista da ‘Diva e Donna’, si è lasciata andare ad un lungo sfogo scagliandosi contro il noto reality. Il motivo? Jane ha affermato che, dopo la sua partecipazione al GF Vip, nessuno l’ha più contattata per lavorare come attrice.

A riguardo, queste sono state le parole dell’ex gieffina:

Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito.

Nonostante ciò, l’ex concorrente del GF Vip ha dichiarato che, dal punto di vista personale, la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è stata una bellissima avventura.

Oltre a ciò, sono stati molti gli argomenti trattati dall’attrice durante l’intervista al noto giornale. Tra i tanti, è stato chiesto a Jane Alexander quali fossero oggi i rapporti con gli altri ex concorrenti del reality. A questa domanda l’attrice ha così risposto:

Non parlerei di cattiveria, ma ci sono rimasta male nel prendere atto che le persone con cui avevo legato, fuori si sono dimostrate compleatmente diverse. Il fatto è che ci sono quelli che entrano con un piano, un obiettivo, un’idea precisa. Io non avevo nessuna idea.

Successivamente non si è potuto fare a meno di parlare di Elia Fongaro. Ricordiamo che per lui l’attrice è arrivata a lasciare in diretta lo storico compagno Gianmarco Amicarelli. A distanza di anni, l’attrice ha dichiarato riguardo l’ex velino: