Come sta Jane Birkin dopo l’ictus cerebrale che l’ha colpita nei giorni scorsi? L’attrice, cantante e regista britannica naturalizzata francese, famosa anche per una borsa che porta il suo nome, la mitica di Hermes, iconica bag di lusso a lei dedicata, si trova ricoverata in ospedale. La figlia era al Festival di Venezia ed è corsa da lei.

La famosa attrice francese ha avuto un ictus cerebrale. La figlia Charlotte Gainsbourg, avuta da Serge Gainsbourg, si trovava al Festival del Cinema di Venezia, in corso di svolgimento in questi giorni nella Laguna, quando è stata raggiunta dalla notizia. La donna ha lasciato la Mostra ed è corsa dalla madre.

Il malore ha colpito Jane Birkin qualche giorno fa, anche se la notizia è arrivata sui media con qualche giorno di ritardo. Per l’attrice di 74 anni un malessere improvviso per il quale ha dovuto cancellare tutti i suoi impegni per poter stare a riposo in un periodo di convalescenza.

Jane Birkin doveva essere presente alla prima del documentario dedicato alla sua vita che proprio la figlia ha realizzato in suo onore e semplicemente intitolato Jane. Figlia che anche in passato aveva lavorato con la mamma famosa per la casa di moda La Redoute.

Nel mondo del cinema, della canzone e della moda Jane Birkin è una vera e propria icona, tanto che la casa fashion di lusso Hermes in passato le ha anche dedicato una bag iconica, la Birkin, che tutte le donne sognano.

Jane Birkin, dopo l’ictus cerebrale come sta?

Il malore che l’ha colpita è stato un fulmine a ciel sereno, ma si è trattato di una forma lieve. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Buone notizie, dunque, per la donna che ha ottenuto nel corso della sua carriera tre onorificenze: è Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico dal 2001, Cavaliere dell’Ordine nazionale al merito della Francia dal 2004 e Cavaliere dell’Ordre des art e des lettres della Francia.