Nell'armadio di Chiara Ferragni non mancano le borse di lusso, tra queste ci sono quelle di Hermès

È noto a tutti che Chiara Ferragni ha una particolare passione per il lusso che lei stessa non ha mai nascosto anche prima di diventare una celebrità. Nel suo armadio appaiono indumenti ed accessori costosissimi tra cui le borse, in particolare quelle di Hermès. Ma quante ne possede l’influencer e quanto costano? Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni è sempre attiva sui social dove ogni giorno condivide momenti della propria quotidianità e del proprio lavoro insieme a tutti i suoi fan. L’influencer più famosa del mondo ama anche mostrare a tutti i suoi followers i suoi indumenti più lussuosi nel suo guardaroba. L’imprenditrice digitale possiede più di una ventina di Birkin e Kelly di Hermès con un valore da capogiro.

Chiara Ferragni non hai mai perso l’occasione di mostrare a tutto il web la sua bellissima collezione di borse di Hermès. In particolare stiamo parlando dei modelli Kelly e Birkin, molte di queste borse fanno parte di esclusive limited edition ed hanno una cifra davvero alta.

Le Kelly hanno un costo leggermente più basso rispetto alle Birkin, nonostante siano sempre super iconiche e lussuose. Per quando riguarda il guardaroba dell’influencer, esso contiene ben due Tote Kelly Sellier 35: una color corallo da 14.766 euro e l’altra color sabbia da 14.231 euro.

Per quanto riguarda le Birkin, le borse iconiche con la chiusura del lucchetto di Hermès, sono molto più costose rispetto alle Kelly. Di queste ultime Chiara Ferragni ne ha moltissime ma quella più costosa è quella di coccodrillo in bianco. Quest’ultima costa ben più di 100.000 euro.

Non è tutto. Oltre alle borse di sopra citate ci sono la maxi Birkin color tabacco da 23.755 euro, quella in pelle di coccodrillo arancione da 25.000 ed anche quella color corallo da 11.250. Nella cabina armadio della moglie di Fedez non può mancare anche la Birkin Total black la quale ha un prezzo pari a 44.642 euro. Ma quanto vale l’intera collezione di borse? Secondo alcune stime il suo valore si aggira intorno ai 400.000 euro, una cifra che ha fatto rimanere tutti a bocca aperta!