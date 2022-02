Aveva solo 31 anni e si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro che ha combattuto con forza e con coraggio fino alla fine. Jane “Nightbirde” Marczewski è morta e molti la ricorderanno per sempre per essere stata una piccola grande star del programma America’s Got Talent. Una morta prematura che ha gettato molti nello sconforto.

Jane “Nightbirde” Marczewski era una star del programma di talenti americano. Da tempo lottava contro un tumore, contro il quale aveva tentato il tutto e per tutto. Ma il cancro in breve tempo aveva raggiunto polmoni, colonna vertebrale e fegato.

La giovane donna di 31 anni è morta domenica 20 febbraio 2022: era originaria dell’Ohio e nella scorsa edizione di American’s Got Talent era una delle favorite per la vittoria. Ma a causa della malattia aveva dovuto ritirarsi dalla gara, per potersi curare.

Dalla mia audizione, la mia salute è peggiorata e la lotta contro il tumore richiede tutta la mia energia e attenzione.

Queste le parole dell’artista 31enne che aveva stupito tutti ad AGT cantando It’s OK, una canzone che parla proprio della lotta alla malattia.

Sono così triste di annunciare che non sarò in grado di continuare in questa stagione di AGT. La vita non dà sempre tregua a coloro che se lo meritano, ma lo sapevamo già.

Jane “Nightbirde” Marczewski morta a 31 anni, il successo ad AGT

Ad American’s Got Talent aveva conquistato pubblico e giuria con la sua incredibile esibizione, che aveva lasciato tutti senza parole. E il video della sua performance su YouTube aveva ottenuto 40 milioni di visualizzazioni.

Sapeva già di avere un cancro: dopo il tumore al seno diagnosticato nel 2017, due anni dopo la terribile diagnosi: solo tre mesi di vita. Ma lei è andata avanti, fino alla fine.