Chi è VD’A? L’influencer che ha rubato il cuore di Geolier

Geolier, il cantante napoletano che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni per la partecipazione al Festival di Sanremo, è felicemente fidanzato con la sua Valeria. Di questa ragazza non si hanno molte informazioni, tant’è che nemmeno il suo cognome è conosciuto, né tanto meno la sua età. È nota sui social per essere un influencer di moda. Il suo nome è VD’A, che con tutta probabilità sono le iniziali del suo nome e cognome. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 300 milioni di followers.

Nonostante la mancanza di dettagli, la coppia non ha esitato a condividere pubblicamente il loro amore attraverso scatti e video sui social media, mostrando un legame forte e affettuoso. Entrambi utilizzano i propri profili per documentare i momenti speciali e le giornate quotidiane trascorse insieme, permettendo ai fan di seguirli da vicino.

Non abbiamo molte informazioni riguardo questa giovane coppia, ma Geolier stesso, lo scorso Aprile, si è espresso sulla sua relazione sentimentale durante un’intervista del Corriere della Sera:

Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c’è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico.

Questa coppia è legata da oltre due anni, durante i quali si sono sostenuti reciprocamente nelle sfide della vita quotidiana e nelle ambizioni professionali. Valeria è stata una presenza costante al fianco del rapper, supportandolo nelle sue scelte e accompagnandolo nei suoi traguardi.

La loro relazione è un esempio di fiducia e affetto reciproco, evidenziato dalla loro presenza costante l’uno per l’altro. Pur mantenendo una certa discrezione sulla loro vita privata, il loro legame trasuda autenticità e amore, suscitando ammirazione e sostegno da parte dei loro fan.