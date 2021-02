Jasmine Carrisi a Live-Non è la D’Urso rivela la sua metamorfosi

Jasmine, la splendida è talentuosa figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è approdata a Live-Non è la D’Urso per raccontarsi. La sua prima esperienza televisiva come giudice a The Voice è stata un successo ed ora la neo cantante risponde a qualche domanda nel salotto di Carmelita D’Urso. Jasmine affronta in primis lo spinoso tema del suo cambiamento fisico.

La ragazza ha subito una metamorfosi meravigliosa e ci tiene a precisare qualcosa di molto importante per lei: “il problema non è che ti dicono ti sei rifatta, io personalmente non ci vedo niente di male nella chirurgia estetica, mentre molti la usano ancora come un’accusa“. Ovviamente, non può mancare un riferimento al suo grande esordio nel piccolo schermo, a The Voice Senior. La ragazza racconta la sua esperienza nel programma senza nascondere la grande emozione: “ero spaventata, non ero abituata, ma piano piano ci sto prendendo la mano e mi piace.

Questa cosa l’ho presa da mio padre, mamma è più chiusa rispetto a papà ed è anche più gelosa“. È noto a tutti che Jasmine Carrisi e suo padre, Al Bano, condividono un rapporto speciale, all’insegna dell’amore e del rispetto reciproco. Ma anche Barbara D’Urso è una grande amica del cantante pugliese, e confessa di provare grande gioia nel vedere il successo di Jasmine. Questo perché, proprio per la grande amicizia che c’è tra Al Bano e Carmelita, la conduttrice rivela di aver visto la ragazza crescere fino a diventare la donna che è ora.

Barbara, per questo motivo, aveva organizzato una splendida sorpresa per Jasmine. Si tratta di un videomessaggio di papà Al Bano, che avrebbe dovuto essere trasmesso a fine intervista. Ma un errore della regia rovina i piani della conduttrice. Quando Barbara chiede di far vedere i momenti salienti di Jasmine a The Voice, parte invece il videomessaggio di Al Bano. In pochissimi secondi tutta la sorpresa è stata rovinata. L’imbarazzo è palese, e Barbara per spezzare la tensione dice: “Regia? Vuoi un caffeuccio? Mi rovini le sorprese. Un piccolo errore di regia”. Dopo questa figuraccia, la conduttrice riprende il filo della trasmissione, facendo ironia su quanto appena successo: “Non so se hai capito dall’errore di regia” ha detto, rivolgendosi a Jasmine e aggiungendo: “tutti possono sbagliare. Papino ti ha fatto una sorpresa”. Allora il messaggio di Al Bano è stato trasmesso.

Il cantante pugliese ha usato parole bellissime per sua figlia, che sembra molto emozionata. Jasmine ha risposto con poche e molto significative parole: “E’ l’unica persona che ascolto sempre, qualsiasi consiglio. Ha sempre delle frasi da saggio per spronarmi”. Il messaggio di Al Bano era carico di parole d’incoraggiamento, stima e amore per la figlia. Il video si è concluso con queste parole, che hanno sicuramente toccato sia Jasmine che gli spettatori: “Io sono convinto che tu mi stupirai sempre, perché c’è la materia prima dentro di te, l’umanità”.