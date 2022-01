Jasmine Carrisi attaccata dagli haters: “Sembri il Ken umano”

Riflettori puntati, ancora una volta, sulla bellissima e talentuosa Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è una ragazza che da poco ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica, ma ha già riscosso discreti successi. Ma non solo, è anche molto attiva suoi social e non mancano mai complimenti o commenti di stima per lei.

Ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Ultimate la figlia d’arte ha fatto il pieno di brutte critiche, da cui ha dovuto difendersi. La pietra dello scandalo è una foto in cui la ragazza mostra tutta la sua bellezza e si vede con chiarezza il viso. Jasmine più volte è finita nel mirino delle critiche per aver fatto qualche ritocchino estetico, nonostante la giovane età.

Interventi che, ovviamente, non ha mai nascosto ai suoi followers. Nella foto alcuni utenti notano che il suo viso è cambiato molto col tempo, ma qualche malizioso ci ha visto dell’altro. Ormai, Jasmine Carrisi ha una schiera di haters incalliti che non mancano mai di commentare negativamente ogni suo post.

Fonte Instagram

Non sono tutti diretti. C’è anche chi riesce a offendere con garbo, usando parole pungenti, ma sempre velate da un certo astio e quelli che invece danno consigli, ma che in fondo nascondono molte polemiche. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso fa spesso presente come possa colpire duramente l’ipocrisia che si cela dietro queste persone.

Combatte a spada tratta i classici leoni da tastiera, che sono sempre i primi a non saper gestire le critiche quando sono rivolte a loro. Alcuni di questi utenti si è anche spinto oltre, paragonando la ragazza a Jessica Alves, che tutti ricordano come l’ex Ken umano. Un commento che ovviamente non è stato accolto con piacere dalla giovane Carrisi, ma neanche tanto preso in considerazione.