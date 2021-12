Romina Carrisi: l’abbraccio con Al Bano commuove i fans

La figlia di Al Bano e Romina Power, fa un augurio che condivide con i suoi followers, sul suo profilo Instagram. Si tratta di una foto speciale, tutta dedicata a lei e al suo amato papà. Parliamo di Romina Junior che, con poche parole di accompagnamento a questa foto, dà un significato profondo alle feste: “Buon Natale”. Un messaggio che appare sui social il 2 dicembre. Parole molto semplici ma dirette.

La foto la ritrae da piccola assieme al suo papà. Uno scatto spiritoso in cui si vede lei e papà Al Bano che giocano con della carta da regalo sulla testa. Un momento di felicità pura, un po’ come a voler dire ‘questo è il regalo più grande: io e te’. Romina Carrisi, come rivelato da lei stessa, aveva un forte legame con la sorella Ylenia.

La ragazza è purtroppo scomparsa in circostanze veramente poco chiare ben 27 anni fa. Romina ricorda spesso il grande legame che la univa con sua sorella. Anche durante un’ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’ la figlia d’arte ha mostrato una foto commovente. Nello scatto si vede Ylenia che, in un abbraccio, consola la sorella in lacrime perché non vuole andare a scuola.

Racconta che andavano a scuola alla base americana, ma lei ogni mattina piangeva perché non voleva entrare. Soffriva un po’ della sindrome dell’abbandono. Ma Ylenia spesso si prendeva carico delle lacrime della sorella più piccola, per consolarla e per allietare così le sue giornate.

La figlia più piccola di Al Bano e Romina Power condivide spesso i suoi scatti sui suoi social, raccontando così parte di vita vissuta e privata. “Ho voluto condividerla con voi la foto anche perché siete un po’ la mia famiglia. Hanno saputo tutti quello che è successo, non ne parlo mai però è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento”, ha aggiunto.