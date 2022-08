Jasmine Carrisi ha sorpreso tutti con una notizia inattesa sui social. La giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non può che portare una ventata di aria fresca, la ragazza inoltre è davvero bellissima. Jasmine ha festeggiato di recente i suoi 21 anni.

La primogenita sembra avere una carriera certa nel mondo dello spettacolo nel quale è entrata anche grazie al padre, oltre che alla sua passione per la musica. Da quando ha partecipato insieme ad Al Bano allo spettacolo televisivo The Voice Senior, in cui il papà era il suo coach, la bella ragazza è cambiata molto rivelando la sua maturità.

D’altronde si sa, i giovani crescono in fretta, bastano pochi anni perché diventino irriconoscibili. Di recente Jasmine sta riuscendo ad attirare molto l’attenzione su di sé, a partire dagli scatti in costume, che hanno dato vita ad una vera discussione.

Nelle ultime ore è nata una nuova polemica che riguarda proprio lo stile di vita agiato che la giovane ragazza riesce a condurre anche grazie ai suoi genitori. Jasmine, prima di riprendere gli studi universitari a Settembre, ha deciso di concedersi una piccola vacanza che ha documentato per intero sui social.

Come molti suoi coetanei e colleghi, la ragazza ha passato qualche giorno a Porto Cervo, in totale relax in spiaggia. Ma quando è arrivato il momento di tornare in spiaggia, la figlia d’arte si è ritrovata a dover ricorrere a qualcosa di estremo.

La ragazza, infatti ha sbagliato volo: la destinazione era la stessa, ma il gate si trovava dall’altra parte dell’aeroporto. Temeraria, Jasmine ha ignorato i consigli delle hostess e ha corso per raggiungere il suo volo. Ma le brutte notizie non sono finite.

L’aereo che l’avrebbe riportata a casa era in forte ritardo per via di alcuni problemi tecnici. Insomma, una giornata da dimenticare per la piccola Carrisi, che però è tornata a casa sana e salva. Jasmine Carrisi: la figlia d’arte si è ritrovata a dover ricorrere a qualcosa di estremo. Disavventura in aeroporto. Ecco cosa è successo