Jasmine Carrisi brilla a The Voice. Ecco quanto costa il suo abito

Jasmine Carrisi sfoggia l'abito per la finale di The Voice Senior e lascia tutti sbalorditi

Si torna a parlare di lei, Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Questa volta ad attirare l’attenzione è il suo meraviglioso abito rosa, indossato nella finale di The Voice Senior. In questo percorso televisivo la giovane cantante ha sfoggiato diversi look, tutti molto interessanti e accattivanti.

È stata una finale con il botto quella del talent show. Il vincitore? Il 59 enne che si è esibito in tutte le sue performance con i classici della musica italiana. La canzone portata sul palco, e che ha decretato la sua vittoria, è stata: “Bella senz’anima” di Cocciante. Ma oltre la bravura del vincitore, a non passare di certo inosservato, come già detto, è l’abito indossato dalla figlia di Al Bono. Seduta nella solita poltrona di fianco al padre nella posizione affidata ai coach, la neo cantante è davvero raggiante. Una vera principessa, incorniciata da un abito di tulle rosa.

La ragazza, nel corso delle puntate, ha sfoggiato look molto diversi tra loro. Dal rock al classico con una certa poliedricità. Una domanda che molti fan si sono posti è: quanto è costato l’abito per la finale di The Voice Senior di Jasmine? A svelare tale arcano ci ha pensato fanpage, che, andando sul sito ufficiale del brand di moda del capo, ha scoperto che l’abito ha un prezzo di 399 euro. Una cifra modica ma comunque molto corposa. La giovane Jasmine, però, non si è distinta solo per il suo look.

Molti gli interventi che la giovane cantate ha fatto sulle varie esibizioni, che hanno lasciato sbalorditi sia i giudici, sia i telespettatori, nonché lo stesso papà Al Bano. Il cantante, in più di una circostanza, si è congratulato con la figlia esaltando le sue doti professionali.

Il tutto viene apprezzato e riempie di orgoglio anche la mamma Loredana Lecciso, la quale in alcune interviste ha manifestato la sua soddisfazione per la professionalità che Jasmine Carrisi ha dimostrato. Una ragazza garbata e sempre composta nel rispetto dei ruoli dei suoi colleghi coach.