Jasmine Carrisi, la bellissima figlia maggiore del cantautore pugliese Al Bano Carrisi e della showgirl Loredana Lecciso, condivide nelle sue storie Instagram una notizia importante e tragica: “sto malissimo”. I fans sono preoccupati, tuttavia lei non si abbatte. L’annuncio della ragazza è arrivato tramite i social media, in particolare su Instagram, dove Jasmine vanta un grande seguito.

Dopo questo annuncio, la figlia di Al Bano Carrisi ha ricevuto sotto i suoi post, moltissimi messaggi di affetto e di stima dai sui fan e follower che la seguono sempre con costanza e con affetto. Ma cosa è successo a Jasmine? La risposta si trova in un breve video in cui rivela la spiacevole notizia, raccontando di aver purtroppo contratto il covid. Una terribile notizia che costringerà questa giovane ragazza a dover lottare contro il temibile virus.

Pian piano la figlia di Al Bano e Loredana ha conquistato con le sue qualità il suo pubblico, che ha potuto ammirarla nello show The Voice Senior. Qui Jasmine ha partecipato insieme al papà che ha sempre preso in considerazione la sua opinione, nonostante la giovane età. A metterla al centro delle attenzioni sono stati anche i suoi singoli, con i quali Jasmine ha intrapreso il percorso del padre.

Infatti, proprio in virtù dei molti sostenitori guadagnati con impegno, questa sua ultima condivisione ha rattristito numerosi utenti del web. Jasmin, nella storia condivisa su Instagram con i suoi molti followers, ha deciso di inquadrarsi e rivelare: “Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il covid. Sto veramente una m***a, sto malissimo. Però passerà, spero presto”.

Queste tristi parole per il pubblico sono ovviamente accompagnate dalla speranza proprio della stessa Jasmine Carrisi (ma anche dei fans). La ragazza ha deciso di non lasciarsi abbattere e continua a sperare che questo duro momento possa passare il prima possibile, per poter tornare sotto i riflettori.