Jasmine Carrisi partecipa al red carpet di Venezia. Strepitosa in abito rosso

Il gossip accende i suoi riflettori su Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e della sua attuale compagna Loredana Lecciso. La figlia d’arte è da poco entrata nel mondo della musica ed ha conquistato, in breve, l’attenzione dei social media e della critica. Ma ciò che si nota di lei non è solo la bravura a livello artistico, ma anche la sua indiscutibile bellezza.

Jasmine è una ragazza molto seguita sui social e mantiene il suo profilo Instagram sempre molto attivo. La sua pagina personale vanta ormai milioni di followers. Utenti che la sostengono e la apprezzano molto. Il suo ultimo scatto ha attirato l’attenzione di molti fans. Ma vediamo insieme di cosa si tratta. Viene pubblicata una foto che mette in risalto le sue forme ma soprattutto la sua eleganza.

Stiamo parlando degli scatti della sua apparizione sul red carpet, nella 78esima edizione della mostra del cinema di Venezia. L’abito indossato dalla ragazza le regala una figura slanciata, quasi una modella. I suoi meravigliosi occhi sono ancora più luminosi e sgargianti, sull’abito rosso di pendant che Jasmine ha scelto di indossare.

A fare da cornice al suo bellissimo volto, sono i capelli sciolti e ondulati sulle spalle. Il tutto è accompagnato da un trucco molto naturale. Tocco finale, ma non di minore importanza, che rende ancora più elegante la figura slanciata della figlia d’arte, è la scelta del sandalo. Si tratta di una scarpa aperta color oro, che va in perfetto abbinamento con altri accessori come il bracciale.

La foto su Instagram come ci si aspettava, ha ricevuto in breve milioni di commenti positivi. I fans inondano il suo profilo di complimenti decisamente meritati. Una prima sul red carpet, per Jasmine Carrisi, di sicuro molto apprezzata. Al Bano si mostra molto orgoglioso di percorrere il tappeto rosso al fianco di sua figlia.