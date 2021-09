Jasmine Carrisi confessa: “È una vera e propria ossessione”

I riflettori si accendono sulla giovane Jasmine Carrisi la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La Ragazza prende sempre più piede nel mondo dei vip, la sua notorietà cresce di giorno in giorno. Jasmine non ha mai nascosto le sue intenzioni, quelle di seguire le orme del padre nel panorama musicale. Il suo primo disco intitolato Ego ha già preso piede, guadagnandosi una discreta notorietà.

Un genere musicale completamente lontano dal neomelodico di papà Al Bano. Jasmine è molto seguita anche sul mondo social. Il suo profilo Instagram infatti vanta 99.8 milioni di followers. Un numero veramente da capogiro. La giovane Carrisi condivide con i suoi fans momenti di vita privata. Oggi la curiosità si accende sul suo ultimo post.

Jasmine rivela una delle sue più grandi ossessioni. Sul suo profilo Instagram i suoi scatti sono stati spesso al centro delle critiche. La neo cantante divide spesso l’opinione pubblica in due, c’è chi ama e apprezza la sua semplicità e chi invece critica la sua notorietà.

Spesso si è parlato dei ritocchini estetici a cui la ragazza si è già sottoposta, Jasmine però confessa di aver rifatto solo le labbra senza vergognarsi di ciò. C’è chi invece la ritiene troppo giovane per far visita al chirurgo. Nell’ultimo scatto la Carrisi rivela una delle sue più grandi passioni, la ragazza decide di condividere con i suoi followers questa ossessione.

Nella foto si vede un cappuccino e nella didascalia che accompagna lo scatto c’è scritto: “È già il terzo della giornata”. Poi prosegue e spiega: “È una vera ossessione, ecco perché poi non riesco a dormire”. Ovviamente l’immagine si è aggiudicata milioni di like e commenti. Jasmine Carrisi riesce sempre nel bene o nel male a far parlare di sé, sarà questo il motivo del suo successo?

