Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 26 settembre 2021 è stato ospite Al Bano jr, il secondogenito nato dalla relazione tra Loredana Lecciso ed Al Bano. Il ragazzo ha ammesso di non amare le telecamere ma per suo padre ha deciso di fare un’eccezione, così lui stesso ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin.

Protagonista della puntata domenicale di Verissimo è stato Al Ban jr il quale ha deciso di fare una sorpresa a suo padre. Infatti il 19enne, nonostante non ama essere sotto la luce dei riflettori, si è presentato nello studio di Silvia Toffanin per parlare di sé e della sua vita. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

Al Bano jr, detto Bido, si è presentato nello studio di Silvia Toffanin, nella puntata domenicale di Verissimo, la seconda da quando è iniziata la nuova stagione del programma. Un dettaglio non è passato per niente in osservato a tutti gli spettatori, si tratta dell’incredibile somiglianza con suo padre.

Il secondogenito nato dalla relazione tra Al Bano e Loredano Lecciso ha attirato l’attenzione del pubblico anche per la sua maturità, nonostante abbia 19 anni. Tuttavia, per il ragazzo una cosa è certa: non vuole far parte del mondo dello spettacolo.

A dichiararlo è stato lui stesso, Al Bano jr vuole avere una vita lontana dalle luci dei riflettori e dalla televisione. Queste sono le sue parole in merito:

Il mondo dello spettacolo? Non ho questa vocazione. Preferisco studiare e trovare un percorso, magari, diverso e alternativo. La notorietà dei miei genitori? Non mi influenza più di tanto. Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio, come per appunto, tra me e la notorietà loro. Ma è una cosa che non mi influenza, ripeto, io non cerco la notorietà, penso che non mi si addice.

Invece per quanto riguarda suo padre, il ragazzo ha dichiarato di avere un buon rapporto con lui. Alcune volte ci sono delle incomprensioni ma tra i due non sussistono assolutamente problemi. Alla fine dell’intervista Silvia Toffanin si è complimentata con il 19enne il quale ha risposto:

Le uscite in tv tendo a evitarle, perché non mi sento di parlare di me. Ma per lui e per te, ho fatto un’eccezione.

