Jasmine Carrisi descrive papà Al Bano senza giri di parole: “Non è come mamma”

Jasmine Carrisi per la prima volta a Live non è la D’Urso, parla senza giri di parole di papà Al bano e del loro rapporto sia familiare che lavorativo. A quanto pare, Amadeus ha deciso di non inserire il brano proposto da Al Bano Carrisi nella scaletta del Festival di Sanremo 2021. Di certo questa scelta non ha nulla a che fare con le dichiarazioni del cantante su questa edizione del Festival. Al Bano, infatti, ritiene che, come successo anche per altri eventi, questo importante momento della musica italiana andrebbe rimandato, per via della crisi sanitaria.

Il cantante di Cellino San Marco non è concorde con il Comitato Tecnico Scientifico, che ha invece scelto di permettere lo svolgimento del Festival, ovviamente senza la presenza del pubblico e rendendo la cittadina di Sanremo zona rossa per tutta la durata dell’evento. I cantanti e lo staff effettueranno tamponi ogni 72 ore. Gli artisti si esibiranno 2 al 6 marzo. Ormai è ufficiale: anche i preparativi sono iniziati.

Questo modo di celebrare il Festival di Sanremo non convince affatto Al Bano, che ritiene l’evento un momento di riunione e partecipazione piuttosto che una gara. Ovviamente quest’anno tutto ciò non sarà possibile: i rischi sono troppo alti per permettere al pubblico di partecipare all’evento. Al Bano, dopo questa discussione, ha dovuto fare i conti anche con le dichiarazioni di sua figlia, Jasmine Carrisi, che ha parlato di lui e della compagna Loredana Lecciso, durante un’ospitata a Live-Non è la D’Urso.

La ragazza sta seguendo le orme di papà Al Bano e lo ha descritto come molto differente da sua madre. Jasmine spiega che Loredana è molto meno espansiva ed estroversa rispetto ad Al Bano e che lei, invece, avrebbe ereditato la spavalderia del padre. Anche Jasmine è stata accusata, qualche tempo fa.

Il motivo? La ragazza, seppur così giovane, avrebbe già ricorso al chirurgo per qualche ritocco estetico. Nell’intervista, la Carrisi ha rivelato che per lei non c’è nulla di male nella chirurgia estetica e che quel tabù dovrebbe essere ormai superato. Infine, Jasmine rivolge splendide parole a suo padre, rivelandogli quanto siano preziose per lei le sue parole: “è l’unica persona che ascolto realmente”.