Jasmine Carrisi ha postato degli scatti e un dettaglio non è affatto passato inosservato

La coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha sempre attirato in modo particolare le attenzioni del grande pubblico. Gli anni passano ma Al Bano e Loredana sembrano più uniti che mai e i loro figli Jasmine Carrisi e Bido sono la lampante dimostrazione del forte legame che li unisce.

Di recente a tenere alta l’attenzione su di sé è Jasmine Carrisi, che ormai è diventata una donna a tutti gli effetti. L’incontro tra la bellezza della soubrette e il talento del cantante hanno dato vita ad una ragazza meravigliosa, piena di qualità e capacità nascoste.

La giovane figlia d’arte può ben dirsi un’influencer, considerate le migliaia di followers che il suo profilo conta, e spesso condivide con i suoi seguaci scatti che la ritraggono nella quotidianità delle sue giornate. Purtroppo, non sempre la ragazza viene vista di buon occhio, anzi, di recente spesso è stata vittima di diverse e pesanti accuse.

Negli ultimi giorni Jasmine ha postato degli splendidi scatti e un dettaglio non è affatto passato inosservato ai suoi fans. La ragazza si è mostrata con indosso dei bellissimi costumi di tendenza.

Jasmine ha un fisico mozzafiato e dei lineamenti meravigliosi, e una foto in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. Nello scatto la ragazza indossa un costume lilla che dona molto al suo incarnato roseo.

Ma a stupire i followers è stato un dettaglio molto glamour che è decisamente di moda tra le più giovani. Avete già intuito di cosa si tratta? La giovane Carrisi ha deciso di impreziosire il suo look da spiaggia con una body chain dorata.

Si tratta di un gioiello per il corpo molto in voga tra le ragazze: una catenina sottile che si appoggia dolcemente sul collo e sui fianchi, creando dei punti luce favolosi. Un dettaglio davvero di classe, che sicuramente ha mandato in visibilio tutti i fans.