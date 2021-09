Jasmine Carrisi, mostra un nuovo tatuaggio che in realtà è una dedica a papà Al Bano

Ancora una volta sulle testate di cronaca rosa si torna a parlare della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Parliamo di Jasmine Carrisi, una ragazza che da qualche anno sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Non è un segreto che la figlia di Al Bano ha deciso di seguire le orme del padre nel panorama musicale.

Lo stile di Jasmine è ben lontano da quello neomelodico del padre. Il suo ultimo disco intitolato Ego ha regalato alla neo cantante molte soddisfazioni. La sua ultima esperienza televisiva è stata coronata da un grande successo: la partecipazione come giudice insieme con papà Al Bano a The Voice senior. Esperienza che ha fatto accrescere la sua notorietà. Questa volta si accendono i riflettori su Jasmine per un gesto che commuove i fans.

Gli utenti più attenti hanno notato la presenza di un nuovo tatuaggio e qualcuno, curioso di sapere il suo significato, ha posto la domanda alla Carrisi. La ragazza è molto seguita sulle sue pagine social dove vanta milioni di followers. Sul suo profilo Instagram sono spesso condivisi scatti di vita privata.

È proprio su uno di questi scatti che ad oggi si accende l’attenzione. La ragazza mostra ai suoi fans un nuovo tatuaggio: una data del 1943 anno di nascita di papà Al Bano. Un tatuaggio situato vicino al polso che in qualche modo racconta la stima e il forte legame che unisce i due. Un gesso che non è sfuggito di certo all’occhio attento dei fans.

Jasmine ci teneva a spiegare il significato di quest’ultimo e rafforzare ciò che il pubblico aveva già intuito su di un legame costruito non solo dal sangue ma anche dalla passione musicale e dalle ultime esperienze lavorative condivise. Jasmine Carrisi è una ragazza che vive in maniere intensa l’affetto che la unisce a tutta la sua famiglia. Un rapporto solido anche con suo fratello Bido e simbiotico con mamma Loredana Lecciso.

