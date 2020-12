Jasmine Carrisi la figlia di Al Bano. La Lecciso racconta: “Abbiamo rischiato seriamente di perderla”

Jasmine Carrisi e la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che in un racconto inedito rivela: "Abbiamo rischiato di perderla"

Loredana Lecciso fa un racconto inedito su sua figlia Jasmine Carrisi, che oggi si trova impegnata con il papà Al Bano nel ruolo di giudice a The Voice Senior. La Lecciso, in questa intervista esclusiva a Grand Hotel, tra le tante cose parla anche di sua figlia e del loro forte legame. Parla anche di un percorso di vita alquanto complicato, però. La showgirl è molto orgogliosa di Jasmine, una ragazza talentuosa e piena di vitalità e voglia di entrare nel mondo dello spettacolo.

È la stessa Lecciso che confessa di avere un rapporto molto complice e simbiotico con sua figlia. Ma c’è un passato che Loredana riporta alla mente con molto dolore. Un dettaglio che riapre vecchie ferite nate nel corso della sua vita, che interessano proprio Jasmine Carrisi. La showgirl confida: “Jasmine e io abbiamo un legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di perderla. Nei primi mesi di gravidanza ho rischiato più volte l’aborto e sono stata costretta a letto per settimane. Nessuno sapeva che ero incinta, io e Albano stavamo insieme da appena sei mesi. Neppure mio padre, che è medico, era al corrente della mia gravidanza”.

Loredana spiega che i primi mesi di gravidanza sono stati incorniciati da tanta solitudine. Mesi in cui Al Bano era sempre molto impegnato in concerti e eventi televisivi. La donna, per mantenere il segreto, aveva pensato bene di evitare ogni tipo di sospetto e quindi aveva deciso di affidare le sue cure ad un medico di un altro paese.

“Sono state settimane di paura. Ecco perché nei confronti di Jasmine ho sempre avuto un senso di protezione particolare. Da piccola era tanto, tanto dolce. Mi ricordo che la portavo a dormire con me, nel lettone, e lei voleva appoggiare la testa sul mio petto. Credo che volesse sentire il battito del mio cuore, come quando era nella pancia”.

La Lecciso confida che secondo lei, anche se a primo impatto la somiglianza sembra più vicina alla mamma, il papà ha donato dei tratti molto evidenti.

Anche caratterialmente, Jasmine è molto più vicina ad Al Bano: responsabile e dedita alla musica e all’arte in generale. Le idee della ragazza sono chiare: dopo il diploma la sua meta sarà Milano, per continuare a coltivare gli studi ma anche la passione per la musica.