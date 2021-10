Jasmine Carrisi, la giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha tutte le intenzioni di seguire le orme del papà. La ragazza ha già calcato palcoscenici importanti e dato la dimostrazione di avere la stoffa di Al Bano. Come il pubblico ben ricorderà, la scorsa stagione, lei e il papà sono stati protagonisti, come giudici, di The Voice senior.

Come già detto la giovane ha tutte le intenzioni di seguire la carriera musicale del padre. Jasmine ha già inciso il suo primo disco intitolato ‘Ego’ da cui ha ricevuto un notevole successo. La ragazza ha un grande seguito anche sui social, dove condivide con i suoi quasi 100 mila di follower spaccati di vita comune.

I suoi scatti sono spesso sottoposti a commenti positivi, ma anche molte critiche. La Carrisi divide l’opinione pubblica in due: c’è chi ama la sua determinazione e chi la critica a spada tratta. In molti sostengono che la ragazza possieda la voce del papà e la bellezza della mamma. Il percorso intrapreso all’interno di ‘The Voice‘ ha regalato alla figlia d’arte un bel bagaglio di esperienza.

Ma ultimamente si accendono i riflettori su di lei per le sue ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Parliamo di 3 scatti in cui la giovane ragazza ostenta le sue curve. Nella foto in questione la giovane è ritratta con un vestito argentato, che mette in risalto il fisico con uno scollo molto pronunciato.

Non tutti gli utenti però hanno apprezzato la foto è tra i commenti si legge: “Piena di filler a 20 anni ” e ancora: “Sei come tua madre” e: “Solo volgarità”. Questi alcuni dei commenti non certo lusinghieri. Ma in realtà non è la prima volta che Jasmine Carrisi incorre in questo tipo di critiche. In passato è stata accusata di aver trasformato il suo volto con la chirurgia. Ma la notizia è presto smentita dalla diretta interessata che rivela di aver modificato con qualche puntura solo la carnosità delle labbra.

