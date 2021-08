Il programma The Voice ha presentato ai telespettatori molti personaggi eccentrici e fuori dal comune. Senza ombra di dubbio, però, il pubblico del talent show canoro è rimasto colpito da una concorrente in particolare. Infatti, in molti tra i lettori si ricorderanno bene di Suor Cristina. La donna ha iniziato il suo percorso ecclesiastico nel 2009, arrivando a prendere i voti nel 2012.

Prima però, per il noviziato, Suor Cristina aveva deciso di trascorrere due anni in Brasile. La partecipazione del 2014 nel talent show gli aveva dato una grande visibilità a livello internazionale. Ne è stata la prova il fatto che la sua cover di No One di Alicia Keys divenne su YouTube il video più cliccato dell’anno. Dopo questo successo che può ben dirsi virale, Suor Cristina entrata a far parte del team di J-Ax di The Voice, ed ha firmato un contratto con la Universal Music.

Di lì a qualche tempo uscì il primo disco di sorella Cristina: una rivisitazione del brano Like a Virgin di Madonna. Un’escalation di successi si apre davanti agli occhi di Suor Cristina che fa uscire il suo secondo disco, Felice. Dopo di che, la donna partecipa a The World’s Best, un talent show americano per poi approdare a Ballando con le Stelle.

Ma assegnare veramente la vita di Suor Cristina è stato il giorno 8 settembre 2019. In quella data questa abile cantante ha deciso di prendere finalmente i voti perpetui. Ora, dopo questa scelta, Suor Cristina ha abbandonato la via dell’ambizione per dedicarsi alla sua fede.

La donna ha rivelato: “Cantare per me è sinonimo di fede. Ma c’è stato un momento […] in cui ho dovuto pensarci seriamente. Ho scelto di unirmi a Dio e mettere da parte la musica […] non è stato facile”. Suor Cristina, quindi, abbandonato la TV nel 2019 riuscendo finalmente a far coesistere i due amori della sua vita.